KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Tomarza ilçesinde "27. Ulusal ve 17. Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

Dadaloğlu Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte ilk olarak Dadaloğlu anıtı ziyaret edildi. Program kapsamında halk aşıkları konser verirken, halk oyunu ekibi de çeşitli gösteriler sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada şenliklerin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Şenlik alanında çok güzel bir ortamın olduğunu ve herkesin yüzünün güldüğünü dile getiren Büyükkılıç, "Sizler ay yıldızlı Türk bayrağımızın, ezanımızın tutkunusunuz. Sizler vatanımızın sevdalısı, yiğitliğin sembolüsünüz. Dadaloğlu'nu bir siyasi arena olmaktan çıkartıp dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin, dayanışmanın, birliğin, beraberliğim sembolü haline getirdiniz. Bu güzel şenlikte bulunmak ve sizlerle beraber olmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'in de yer aldığı şenliğe çok sayıda davetli katıldı.

Şenlik gün içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.