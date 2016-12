KIRŞEHİR (AA) – 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla bir grup göçmen, Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ü ziyaret etti.

Şentürk, ziyarette, Ahi kenti Kırşehir’in 6 bin civarında göçmene, kapısını ve sofrasını açtığını söyledi.

Büyük bir tarihe, medeniyete, kültüre sahip olan Türk milletinin göçmenlere kucak açtığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

“Tarih boyunca büyük imparatorluklar kurmuş, dünyanın her yerinde mazlumlara yardım eden, dinine, ırkına, milletine bakmadan zorda kalan bütün insanlara kucak açan büyük bir milletin torunlarıyız. Biz de ecdadımızın izinden giderek vatanlarından çıkarılan, evleri bombalanan, yakınlarını kaybeden yetimlere, mazlumlara, kadınlara, çocuklara kapılarımızı açtık. Ahi Evran-ı Veli’nin memleketi, Ahiler diyarı Kırşehir mazlumlara her zaman kucak açmış, onlara en büyük yardımları yapmıştır, bundan sonra da böyle olacaktır. Göçmenler ülkemizde ve ilimizde rahat yaşarken son günlerde Halep’te bir soykırım var. Halep, yok ediliyor. Halep’te yaşanan zulüm bugüne kadar dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Allah dünyanın her yerinde zorluk içinde olan kardeşlerimize yardım etsin.”

İl Göç İdaresi Müdürü Osman Demir ise Suriye’de yaşanan kargaşa ve iç savaş nedeniyle milyonlarca göçmenin Türkiye’de barındığını, Kırşehir’de de göçmenlere yardımcı olarak, destek olduklarını dile getirdi.

Ziyaretin ardından göçmenler Vali Şentürk’e Kuran-ı Kerim, Türk ve Türkmen bayrağı hediye etti.