ANKARA (AA) – Polatlı Belediyesince bu yıl üçüncüsü 19 Nisan'da düzenlenecek Uluslararası Gordion Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen programda konuşan Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Veli Keskin, Gordion Antik Kenti'nin Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden ve tarihi miraslarından olduğunu söyledi.

Keskin, antik kentin çevresinde 124 tümülüsün bulunduğunu, 3 bin yıllık ahşap mezar odasının dünyada tek örneğini olduğunu kaydetti. "Gordion efsanelere konu olan Asya fatihi Büyük İskender'in kördüğümünü kılıcı ile kestiği yerdir. Gordion, 2012'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almıştır. Gordion'un tanıtılması çok önemli. Yarı maratonla, Gordion'un tanıtımını güçlendiriyoruz." diyen Keskin, yarı maratonun antik kentin yanı başında yapılacağını, dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı maratona tüm vatandaşların davetli olduğunu vurguladı.

– 23 bin kişi 2019'da Gordion'u gezdi

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç da Gordion'un medeniyetlere ev sahipliği yaptığına işaret etti. Koç, bu bakımdan dünyanın önemli antik kentleri arasında gösterilen Gordion'u tanıtmak için çok çalıştıklarını kaydetti.

Koç, "Belediye olarak Gordion'un tanıtımında sporla kültürü birleştiren maratonun bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Herkesin katılımını bekliyoruz. Dünyanın en büyük ikinci tümülüsü Polatlı'da. Dünyanın en eski çakıl mozaiği de Gordion'da." dedi.

POTA tarafından 2019'da 23 bin 507 kişinin Gordion'a götürüldüğünü belirten Koç, Gordion'u Ankaralılara tanıtmak istediklerini vurguladı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç da Gordion'a büyük önem verdiklerini, tarihi alan için müze olarak uygulama projelerini desteklediklerini söyledi.

Bakanlıkça Gordion Alan Başkanlığı atamasının yakın zamanda yapıldığını, çalışmaların bundan sonra da hız kazanacağını belirten Kıraç, yarı maraton koşusuna da gereken desteği vermek istediklerini dile getirdi.

Programa Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Arkeolog Thomas Zimmerman ve Maraton Türkiye Organizasyon Grubundan Şule Çınar da birer konuşma yaptı.

– 10 ve 21 kilometre

Türkiye Atletizm Federasyonunun onayından geçen ve 19 Nisan'da yapılacak koşu, Gordion Antik Kenti ve tümülüslerin bulunduğu alanda ve asfalt yol koşusu şeklinde gerçekleştirilecek.

10 ve 21 kilometre olarak iki kategoride yapılacak koşu sonunda dereceye girenlere madalya verilecek.

Başvuru için gerekli bilgiler, https://www.maratongordion.com/ internet adresinden öğrenilebilecek.