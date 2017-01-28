“Uluslararası İlişkiler Kampı” Nevşehir'de yapıldı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen “Uluslararası İlişkiler” konulu KYK tematik kış kampına konuşmacı olarak gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu eğitim faaliyetleri yarıyıl tatilinde devam ediyor.

KYK, bu yıl 81 ilden bin 500 KYK’lı genci, 11 ilde KYK Tematik Kış Kamplarında buluşturuyor.

Kamplarda üniversiteli gençlere yönelik verilen akademik seminerlerin yanı sıra ilin tarihi ve kültürel mekanlarına yönelik gezi ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Konferans Salonunda organize edilen seminer programında Dilipak, öğrencilere dünya tarihi ve ulus kültürleri hakkında konuşma yaptı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, program sonunda Dilipak’a teşekkürlerini iletti.

Bu tür kampların, gençlerin konuya hakim kişilerle sohbet imkanı sağladığını belirten Aktaş, ülkemizin tarihi ve kültürel mekanlarının gezilerek, yerinde gözlemlenmesinin de bilgi ve deneyimlerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Aktaş, daha sonra Dilipak ve diğer konuşmacılara yöreye ait el sanatlarından çini tabak hediye etti.

