Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Ödül Töreni

KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nda hat, tezhip ve minyatür dalında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Ramada Otel’deki ödül töreninde, Hazreti Mevlana’ya tüm insanlığın hayranlık duyduğunu söyledi.

Hoşgörü ve gönüller sultanı büyük mutasavvıfın vuslatının 743. yıl dönümünde düzenlenen törenlerin bugün başladığını hatırlatan Canbolat, “Şeb-i Arus törenlerini Hz. Mevlana’ya ve millete yakışır şekilde gerçekleştirme gayretindeyiz. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın kadim İslam şehri Konyamızda yapılması, hem çok yakışmış hem de bizler için ayrı bir şeref ve övünç kaynağı olmuştur. Yarışmayı düzenleyen belediyemize ve yarışmaya katılanlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya’nın 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti olması nedeniyle İslam sanatlarına yönelik uluslararası hat, tezhip ve minyatür yarışması düzenlendiğini belirtti.

Konya’nın “İslam Turizm Başkenti” seçilmesinden dolayı birçok programa ev sahipliği yaptığına işaret eden Akyürek, uluslararası ölçekte Konya ve ülke kültürünün tanıtımı için çok sayıda etkinlik düzenlendiğini vurguladı.

Akyürek, Hz. Mevlana’yı anma etkinliklerinin de başladığını anımsatarak, “Programların, şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz. 743 yıldır bu törenler sevgi, barış ve kardeşlik yaymaya çalışıyor. Kardeşliği yeryüzüne hakim kılmaya çalışıyor. Şeb-i Arus törenleriyle 10 günde Konyamızda büyük bir kültür şöleni de gerçekleşmiş oluyor. 150’den fazla kültürel etkinlikle 10 gün içerisinde Konya’ya gelenler bu gönül ve kültür ziyafetinden doymuş olarak ayrılacaklar.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törende, hat dalında, Irak’tan Saman Abdulhalig Gadir’e birincilik, Karzan Ebubekir Kerim’e ikincilik, Endonezya’dan Huda Purnawadi Bin Kasidi’ye üçüncülük ödülü verildi.

Tezhip dalında ise Hashatun Eyüboğlu birinciliği, İsmail Çökük ikinciliği, Ferda Ertok da üçüncülüğü elde etti.

Minyatür dalında yarışmaya İran’dan katılan Majid Fattahi birinci, İran asıllı Rasoul Gandomi ikinci, Halime Göktürk üçüncü seçildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Akyürek ve Canbolat tarafından verildi.