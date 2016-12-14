Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Ödüllü Eserler Sergisi ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’nın 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi nedeniyle hat, tezhip ve minyatür dallarında ilk olarak düzenlediği Milletlerarası İslam Sanatları Yarışması’nda dereceye giren eserler Mevlana Kültür Merkezi’nde sergileniyor.

İslam Dünyası Turizm Başkenti unvanını Kudüs’cilt devralırken Medine’ye devretmeye hazırlanan Konya’nın sene içinde gerçekleştirdiği en önemli etkinlikler aralarında yer alan Milletlerarası İslam Sanatları Yarışması, milletlerarası sanat camiasında alaka görürken, Türkiye’den ve dünyanın öbür ülkelerinden sanatçılar eserleriyle katılım sağladı. Geleneksel sanatların tanıtılması, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması nedeniyle Konya’da ilk gez gerçekleştirilen ve her sene yapılması planlanan yarışmada dereceye giren eserlerin ödülleri Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından geçtiğimiz günlerde verildi. Ödül töreninin arkasından, dereceye giren eserler, Hazreti Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri dahilinde Mevlana Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başladı.

Türkiye ile birlikte Irak, İran, Endonezya, Darı, Fas gibi ülkelerinden katılımın olduğu sergide hat, tezhip ve minyatür dallarında birincil üçe giren, mansiyon şampiyon ve jüri tarafından sergilemeye değer görülen 28 eserin yer aldığı sergi yoğun alaka görüyor. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nda dereceye giren eserler, önümüzdeki yıldan itibaren İslam Kültür Merkezi’nde değişmez sergi olarak da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.