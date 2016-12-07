Uluslararası İslam Sanatları Yarışmasında ödüller sahiplerini buluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri dahilinde gerçekleştirdiği Milletlerarası İslam Sanatları Yarışması’nın ödüllerini, 743. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri zarfında düzenleyeceği törenle sahiplerine verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’nın 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Milletlerarası İslam Sanatları Yarışması’nın ödül töreni 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, hat, tezhip ve minyatür dallarında ilk kez düzenlenen Milletlerarası İslam Sanatları Yarışması’nın Türkiye’den ve dünyanın öbür ülkelerinden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, yarışmaya katılan ve emek veren herkese teşekkür etti. 2016 İslam Dünya Turizm Başkenti etkinlikleri dahilinde geleneksel sanatların tanıtılması, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması için kayda değer bir faaliyet olarak gerçekleştirdikleri yarışmada dereceye girenlere ödüllerin 743. Vuslat Yıldönümü Kutlama Etkinliklerinin başlığı 7 Aralık günü verileceğini bildiren Başkan Akyürek, törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un da katılacağını dile getirdi.

Başkan Akyürek, Ramada Otel’de saat 11.00’da düzenlenecek törene tüm sanatseverleri ziyafet etti.