Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni sona erdi
KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni sona erdi.
Türk Dünyası Kültür Parkı’nda düzenlenen şölenin son günü etkinlikleri geleneksel çocuk oyunları ile başladı.
Daha sonra konuşan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şölene katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, seneye daha kapsamlı bir şölen yapacaklarını ifade etti.
Çiçek ve plaket takdiminin ardından Karaman CHP Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Başkan Kalaycı tarafından Türkçülüğün simgelerinden birisi olan demir dövme geleneğini gerçekleştirildi.
Program havai fişek gösterileri ile son buldu.
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