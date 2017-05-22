Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Seydişehirde

Seydişehir Belediyesi ev sahipliğinde Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde gerçekleştirilen oturumda başlangıç konuşmasını gerçekleştiren SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak Milletlerarası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi’ni bu yıl ilk kere Konya’da başlattık. Ancak bizim Konya algımız, ayrı ve tarihi mekanlarla daha anlamlı hale geldi, gelmeye başladı. Bugün böyle bir kongrenin, böyle bir mekanda daima beraber mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Turizm medeniyetin altın anahtarıdır’ sloganıyla yola çıktık ve bu anahtarları bambaşka tarihi mekanlarda, Türkiye’nin manâlı tarihi mekanlarında açarak milli ve uluslararası alanda kayda değer bir noktaya getirmek istiyoruz. Özellikle dünyada UNESCO’nun girişimleriyle başlayan kültürel mirasın korunması süreci, 14 Şubat 1983 tarihli Resmi Gazete’deki yayınlanan kararnameyle beraber Türkiye olarak da biz bu sürece dahil olduk ve bugün 2016 itibariyle dünya genelinde kültürel servet unsuru olarak bin 52 madde varken, Türkiye olarak da 16 unsurumuzla fiziki kültür unsurları içinde yer aldık. Maddi olmayan mirasta da 15 unsurumuzla bu kültürel mirası, varlıklı Anadolu kültür ve medeniyeti olarak bu kültürel mirasın varlığını sürdürüyoruz. Geçici listede ise 69 unsurumuz şu anda UNESCO listesinde beklemekte olup inşallah saygıdeğer hocam Prof. Dr. Öcal Oğuz bey ve ekibinin girişimleriyle bu listeyi daha anlamlı ışık halkası getirir, Türkiye’nin bayrağını daha yukarılara çekme fırsatını buluruz” dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, Seydişehir’in tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleri konusunda açıklamalarda bulundu. Seydişehir’in milattan önce 5500 yıllarına dayanan tarihi ve kültürel dokusuyla önemli mesken yerlerinden olduğunu açıklayan Tutal, “O döneme ait ilçemizde höyükler mevcut. Yeniden milattan önce 2500 yıllarında yapı edilmiş olan Vasada Antik Tiyatrosu, Arvana Bizans Şehir Halkı Kalıntıları gibi Beyşehir-Suğla gölleri aralarında resmileşmiş olan yaklaşık 10-12 bin nüfusu o dönemde barındırmış olan kültüre sahip ilçelerden birisi. Seydişehir, ilk önce Seyyid Harun Veli Hazretleri ve Şeyh Hacı Abdullah Efendi Türbeleriyle de inanç turizminin yaygın olduğu ikâmetgâh yerlerinden birisidir. İnşallah, Seyyid Harun Veli Hazretleri’nin etrafının açılması, yeşil alan haline getirilmesi noktasında, takriben 65 milyonluk büyük bir proje hazırladık. Bu kapsamda, kamulaştırmaları yüzde 60’lara kadar getirdik. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde projeyi tamamlayıp, ziyaretçilere daha güzel bir ortam hazırlamış olacağız. Özellikle son yıllarda diğer taraftan termal çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki sonbahar döneminde, termal turizm olarak da ziyaretçilerimizi ağırlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

‘Toroslar’ın (Seydişehir) Çiçekleri’ isimli resim sergisi açıldı

Açılış konuşmalarının peşinde, başkanlığını Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık’ın yaptığı panele geçildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, UNESCO’nun kültüre bakış açısı, kültür-turizm bağlamında UNESCO’nun beklentisi, UNESCO programlarını konu alan hitabe yaptı. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bitkibilimsel Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay da “Geçmişten Geleceğe Kültür Mirası Turizminde Anadolu Çiçeklerinin Önemi” sunumunda, ilk kez Pierre Belon, Busbeck, Pitton de Tournefort almak üzere Türkiye’ye bitki biriktirmek nedeniyle gelen bitki bilimciler, Anadolu’daki bitki çeşitliliğinin data listesi, dünyada ve Türkiye’de kurulan herbaryumlar üzerine hitabe gerçekleştirdi. Sunumunun gerisinde, Prof. Dr. Tugay’a ait “Toroslar’ın (Seydişehir) Çiçekleri” isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kazimeras Simenavicus Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Litvan Dil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Jolanta Zabarskaite ise dil ve turizm temalı sunumunda, açıklamalarda bulundu.

Buradaki ilk oturumun ardındaki, oturum başkanlıklarını Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet Berk ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay’ın yaptığı 3 oturum gerçekleştirildi.

Programda, sunum gerçekleştiren katılımcılara belgeleri verildi. Oturumlara Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Kullanım ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, Vinüs Üniversitesi Filoloji Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkçe Merkezi Müdürü ve Litvan Tatarları Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Galina Miskiniene, Kazimeras Simenavicus Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Litvan Dil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Jolanta Zabarskaite, Selçuk Üniversitesi Kurumsal Irtibat Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. H. Ahmet Yıldırım, Turizm Fakültesi’nden Kongre Düzenleme Kurulu Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Muhammet Erbay, Gana Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden Yönetimle Ilgili Sekreter Sayuti Sulemana, Gana Kalkınma Bilimleri Üniversitesi’nden İssahaku Adam, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı