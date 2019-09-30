KONYA (AA) – Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu sona erdi.

Toplam 409 kilometre koşulan ve üç etaptan oluşan Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda 8 ülkeden 10 takım 69 sporcu yarıştı.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun Anıt Meydanı'ndan başlayan 127 kilometrelik ilk etabının birincisi Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür, ikincisi Cezayir'den Hamza Yacine ve üçüncüsü ise Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ahmet Örken oldu.

Turun 136 kilometrelik ikinci etabında ise Torku Şekerspor’dan 1. etabın birinciliğini Batuhan Özgür kazanırken, ikinciliği Sakarya Salcano takımından Ahmet Örken, üçüncülüğü ise Kazakistan'ın Astana takımından Sergey Luchshenko elde etti.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun 146 kilometrelik son bölümünde ise Sakarya Salcano takımından Ahmet Örken kürsüde ilk basamağa çıkarken, Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür ikinci, Al Seena takımından Merx Peter ise üçüncü sırada yer aldı.

Üç etap üzerinden koşulan Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa Torku Şekerspor ulaştı.

Torku Şekerspor'da Batuhan Özgür, iki birincilik, bir de ikincilik elde ederken, genel klasman liderinin giydiği sarı mayoyu da giydi.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz takdim etti.