Uluslararası öğrenciler Mogan Gölü'nde çevre temizliği yaptı
ANKARA (AA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, başkentte Mogan Gölü'nde çevre temizliği yaptı.
Türkiye Bursları ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Ankara'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "Dünya Temizlik Günü" programı kapsamında düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı.
Estonya'da 2008'de ortaya çıkan "Let's do it!" (Haydi Yapalım) projesini uygulayan ülkelerde gönüllülerin düzenlediği çevre temizliği hareketine destek vermek amacıyla katılan Ankara'daki uluslararası öğrenciler, Mogan Gölü etrafındaki atıkları topladı.
– "Let's do it!" (Haydi Yapalım) projesi
"Let's do it!" (Haydi Yapalım) projesi, dünyada her yıl 1,3 milyar ton atık üretildiğine, 258 ila 368 milyon ton katı atığın düzenli depolama alanlarında toplansa da geri kalanının okyanuslarda ve şehirlerin sokaklarında bulunduğuna dikkati çekiyor.
Dünyadaki atıkların miktarının her geçen gün arttığı yönünde farkındalık geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, her yıl Dünya Temizlik Gününde eş zamanlı olarak projeyi uygulayan ülkelerde gönüllüler çevre temizliği etkinliği düzenliyor.
Projenin ortaya çıktığı 3 Mart 2008'de 50 bin kişi bir araya gelerek büyük bir çevre temizlik hareketine imza attı ve 10 bin ton katı atığı 5 saat içinde geri dönüşüme kazandırdı.
"Let's do it!" (Haydi Yapalım) projesinin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 158 ülkede 17 milyon gönüllüsü bulunuyor.
Bu yılki etkinliklere ilk kez Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenciler de katıldı.
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Uluslararası öğrenciler Mogan Gölü'nde çevre temizliği yaptı
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