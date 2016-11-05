“Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu” Başladı

“Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-3 Ramazanoğulları Beyliği” Çukurova Üniversitesinde başladı.

Sempozyumun başlangıç oturumuna, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Atatürk Kültür, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Orhan Büyükalaca ve dağıtılmış üniversitelerden 70 bilim insanı katıldı.

Sempozyumda birincil söz alan Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker, Anadolu Beylikleriyle ilgili olarak 2009 yılında Türk Tarih Kurumu göre yapılan önerge üzerine bir egzersiz başlatıldığını ve bu çerçevede ilk kere 2010 yılında Aydınoğulları Beyliği ile ilgili bir sempozyumun düzenlendiğini ifade etti. Prof. Dr. Şeker, “Batı Anadolu Beylikleri dizisinin arkasında Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu ise 2014’te ilk olarak Eşfrefoğulları Beyliğine, ikinci olarak da Karamanoğulları Beyliğine ayrıldı ve bu yıl da Ramazanoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Güç bir coğrafyada yaşıyoruz”

Prof. Dr. Mehmet Şeker, “Beyşehir’de Eşrefoğulları Beyliği, Karaman’da Karamanoğlu Beyliği ve son olarak da Ramazanoğulları Beyliği ile ilgili başlatılan bu sempozyumların gerçekleşmesinde belli başlı sponsor olarak Türk Tarih Kurumu ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tarih Bölümünün katkıları oldukça büyük olmuştur” dedi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, “Atalarımızın Anadolu’ya yerleşme sürecinde devlet geleneğinin devamlılığı Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri ile yaşatılmıştır. Bu toplantıların amacı devlet geleneğimizin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve yeni nesillere data verilmesine katkı sağlamaktır” diye konuştu.

Selçuklu ve Osmanlı Devletinin anlaşılabilmesi için beylikler ile ilgili tarihin iyi bilinmesi gerektiğini kaydeden Rektör Şeker, tarih kitaplarında yetkisiz bırakılan bilgilerin bu toplantılarla ikmal edileceğinin altını çizdi. Bu şekilde bütün beyliklerle ilgili bilgileri içeren bir külliyat oluşmuş olacağını söyleyen Prof. Dr. Şeker, “Baskı bir coğrafyada yaşıyoruz, ülkemizin içerisinde bulunduğu ağır koşullar göz önüne alındığında gelecek kuşaklara sağlam bir ülke bırakmanın yolu bu toplantılardan geçmektedir” ifadelerini kullandı.

“Biz tarihimizle varız”

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da, Adana’nın 8 bin takvim bir tarihinin, zengin bir sosyal daha alçak yapısının olduğunu ifade ederek, “Bu kentin görkemli bir geçmişe sahip olmasını sağlayanlar 250 sene baştan başa Çukurova’da izler bırakan Ramazanoğulları Beyliği, onun devamında da Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyetidir” biçiminde konuştu.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da, ahali olmanın kültür ve topyekün tarih gerektirdiğini söyleyerek, “Milletlerin sorunları vardır. Mesela Türkiye’nin Ermeni ve Batı Trakya sorunu, Bosna gibi sorunları vardır. Bu sorunlardan kaçamazsınız, huysuz halde halk olmaktan feragat etmiş olursunuz. Biz tarihimizle varız. Tarihimizde 13. yüzyıl manâlı bir yüzyıldır. En büyük kırılma bu yüzyılda olmuştur. En büyük kırılma noktası Türklerin İslamiyet’e girmesi ve Anadolu’nun Türklerin eline geçmesidir. Bu yüzyıl ayrıca en zengin yüzyıldır keza de aynı zamanda buhran yüzyılıdır. Benzer asır Moğol istilası sebebiyle buhran yüzyılı haline gelmiştir” dedi.

” Tarih sadece Osmanlıyı anlatmakla geçiştirilmiştir. Beyliklere ise yalnızca değinilmiştir”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de yaptığı konuşmada, Anadolu beyliklerinin ele alınmasının oldukça önemli bir hadise olduğunu belirterek, “Bu çalışmalar, Türk tarihinin ve müfredatının bir eksikliğini gidermiş olacaktır. Tarih yalnızca Osmanlıyı anlatmakla geçiştirilmiştir. Beyliklere ise yalnızca değinilmiştir” diye konuştu. Örs, tarihin, sadece Osmanlı görüş açısından değil, kendi tarih hakikati açısından beylikleri anlatması ve onların varlık haklarını da teslim etmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin ise konuşmasında, Anadolu’nun medeniyetler beşiği olduğunu, bunun da kibir duymamız için yeterli bir neden olduğunu ifade etti. Şahin, Anadolu medeniyetler coğrafyasının insanlık için bir umut ışığı olduğunu belirterek, Uygarlık inşasının sadece hesaplı alanda yok aynı zamanda kültür ve sanatsal alanlarla da kendisini göstermesi gerektiğini ifade etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da konuşmasında, “Ramazanoğulları Beyliği’nin Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesinde büyük katkısı olmuştur. Tarih kitaplarında beyliklerle ilgili daha pozitif veri verilmesini ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Sempozyuma yurt içinden altmış dört, yurt dışından da Mısır, Ürdün, Kuveyt, Azerbaycan ve Hollanda’dan 6 bilim insanının katıldığı Sempozyum her tarafında 45 duyuru sunulacak.