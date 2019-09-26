ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (ETTOM) ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) iş birliğiyle bu yıl ilk kez "Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi" düzenlendi.

Teknoloji transfer uzmanlarının akademik gelişimine ve bu alanda oluşan literatüre ulusal düzeyde katkı sağlamak amacıyla ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen kongre kapsamında 3 panel düzenlenecek, 17 bildiri sunulacak.

Kongrede konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, yakın zaman önce Kurulun belirlediği yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Üniversitelerin, sanayi kuruluşlarının daha hızlı hareket edebilecek altyapı hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin teknolojiyi yakalaması gerekiyor. Bilgiye ve düşünceye hakim olan dünyayı yönetir. Geçmişte, Endülüs'te bizim ecdadımızın Kur'an aklı ve vicdanla ortaya koyduğu eserler, Batı'nın bugün geldiği noktadaki en önemli kaynağı teşkil ediyor. Bizim bilgiye hakim olmamız gerekiyor. Gelecek yıllarda çok şey değişecek ve değişim çok hızlı olacak. Gittiğimiz dünyanın bütün ülkelerinde akla gelen en üst firmalarda bizim çocuklarımız var. Çok başarılı bir nesle sahibiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizim neslimizin ortaya koyacağı teknolojilerle insanlar huzur bulacak."

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak da teknolojinin emek ve sermayeden sonra üretim girdilerine dahil edilen en önemli bileşen olduğunun altını çizdi.

Güçlü bir Türkiye için büyük ivme kazanan teknolojik gelişmelere yalnızca yetişilmesinin ve takip edilmesinin yeterli olmayacağını anlatan Şenocak, "Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücü kazanması artık, bu teknolojilere yön veren ülkeler arasında yer almasıyla mümkün olacaktır. Bu noktada teknoloji transfer ofislerinin hizmet verdiği ve iş birliği yaptığı tüm paydaşlar için buluşma noktasıdır." diye konuştu.

ETTOM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun da teknoloji transfer ofislerinin üniversitenin misyon ve vizyonunu, eğitim öğretim faaliyetlerinin ötesine taşıdığını, uluslararası arenada rekabet gücü kazandırdığını belirtti.

Kongre, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın 28 Eylül Cumartesi günü yapacağı değerlendirmeyle sona erecek.