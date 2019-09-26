“Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi”
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (ETTOM) ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) iş birliğiyle bu yıl ilk kez "Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi" düzenlendi.
Teknoloji transfer uzmanlarının akademik gelişimine ve bu alanda oluşan literatüre ulusal düzeyde katkı sağlamak amacıyla ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen kongre kapsamında 3 panel düzenlenecek, 17 bildiri sunulacak.
Kongrede konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, yakın zaman önce Kurulun belirlediği yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.
Üniversitelerin, sanayi kuruluşlarının daha hızlı hareket edebilecek altyapı hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin teknolojiyi yakalaması gerekiyor. Bilgiye ve düşünceye hakim olan dünyayı yönetir. Geçmişte, Endülüs'te bizim ecdadımızın Kur'an aklı ve vicdanla ortaya koyduğu eserler, Batı'nın bugün geldiği noktadaki en önemli kaynağı teşkil ediyor. Bizim bilgiye hakim olmamız gerekiyor. Gelecek yıllarda çok şey değişecek ve değişim çok hızlı olacak. Gittiğimiz dünyanın bütün ülkelerinde akla gelen en üst firmalarda bizim çocuklarımız var. Çok başarılı bir nesle sahibiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizim neslimizin ortaya koyacağı teknolojilerle insanlar huzur bulacak."
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak da teknolojinin emek ve sermayeden sonra üretim girdilerine dahil edilen en önemli bileşen olduğunun altını çizdi.
Güçlü bir Türkiye için büyük ivme kazanan teknolojik gelişmelere yalnızca yetişilmesinin ve takip edilmesinin yeterli olmayacağını anlatan Şenocak, "Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücü kazanması artık, bu teknolojilere yön veren ülkeler arasında yer almasıyla mümkün olacaktır. Bu noktada teknoloji transfer ofislerinin hizmet verdiği ve iş birliği yaptığı tüm paydaşlar için buluşma noktasıdır." diye konuştu.
ETTOM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun da teknoloji transfer ofislerinin üniversitenin misyon ve vizyonunu, eğitim öğretim faaliyetlerinin ötesine taşıdığını, uluslararası arenada rekabet gücü kazandırdığını belirtti.
Kongre, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın 28 Eylül Cumartesi günü yapacağı değerlendirmeyle sona erecek.
-
“Neşet Ertaş akademik anlamda da tanınmalı”
-
“Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi”
-
“Sürekli hata yapan hakemleri futboldan uzaklaştırmalıyız”
-
Sivrihisar'da Nasreddin Hoca Bilim Şenliği
-
Güdül'de Atatürk büstü çevre düzenlemesi
-
Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'den ATO'ya ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.