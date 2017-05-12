Ümit Bay’dan ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Bade Gayrimenkul Idare Heyeti Başkanı Ümit Bay, son günlerde bir takım müteahhitlerin, yapımı tamamlanan ve hemen şimdi bitmemiş daireleri, ayrı kişilere satan dolandırıcılar hakkında ev almayı düşünen vatandaşları uyardı.

Bade Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Bay, daire alınan firmanın öncelikle araştırılması gerektiğini, yaşamın yüzde 50’sini çalışmakla geçirildiği düşünüldüğünde, daire alınması için bir günün feda edilmesi gerektiğini ifade etti.

Daire elde etmek için firmanın daimi mı yapıcı mı, ne kadar proje yaptığını ve daireyi teslim eden müteahhit firmanın ne vakit teslim edebileceğinin araştırılması gerektiğini kaydeden Bay, “Yapılacak işlem gerçekte fazla güç değil belediye, mülki yöneticilik amirliğine gidildiği vakit firmayı sorabilirsin. Müşterilerin soracağı tek soru X firmasından daire alıyorum bu firma nasıl bir firma olduğu konusunda bilgi edinmek belediye bunu fazla kuytu bir şekilde gönül rahatlığı ile söyleyebilir” dedi.