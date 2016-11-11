Ümraniyedeki o öğretmene soruşturma

Ulusal Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ümraniye’de öğrencisine baskı uygulayan T.K. isimli öğretmenle ilgili kaymakamlık göre inceleme-soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

Ümraniye’de bir ilkokulda meydana gelen olayda iddiaya göre, T.K. isimli hoca öğrencilerinden tahtaya yazı yazmalarını istedi. Tahtaya çıkan öğrenciler yazmakta zorlanınca öğretmen T.K. sinirlenerek öğrencilerine hakaret etmeye başladı. Ardındaki hoca T.K.’nin öğrencisine vurmaya başladı. Öğrenciye tokat atan öğretmen, kimi süre da öğrencisini itekledi. O anlar sınıftaki bir öğrencinin cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.