“Umuda yolculuk” 6 ayın zirvesine çıktı

Avrupa’da daha iyi bir yaşam kurma ümidiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmen sayısı, son 6 ayın zirvesine çıktı.

İZMİR (AA) – Avrupa’da daha iyi bir yaşam kurma ümidiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmen sayısı, son 6 ayın zirvesine çıktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Ege Denizi’nde eylül ayının 20 gününde yakaladığı göçmen sayısı 2 bin 22 oldu ve mart ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlarda yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek yasa dışı yollardan Avrupa’ya geçmeye çalışanların “umuda yolculuk”larında 2016’da geçmiş yıllara oranla önemli ölçüde azalma gözlense de yılın son aylarında tekrar yükselişe geçti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında düzensiz göçün önlenmesi, insan kaçakçılığıyla mücadele ve ölümlerin sona ermesi amacıyla Bürüksel’de 18 Mart 2016’da imzalanan anlaşmanın ardından önce binli, sonra yüzlü rakamlara kadar düşen yasa dışı göç, yaklaşık 2 ayda zirve yaptı.

Geçen aya göre yüzde 120 arttı



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin eylül ayının 20 gününde Ege Denizi’nde yakaladığı göçmen sayısı, mart ayından bu yana en yüksek rakam olan 2 bin 22’ye ulaştı.

Yakalanan göçmen sayısı, geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 120 artış gösterirken son 6 ayın en yüksek rakamı olarak da kayıtlara geçti.

“Ege’de Umut Harekatı” kapsamında sadece 12-15 Eylül tarihindeki Kurban Bayramı döneminde, İzmir’in Dikili ve Çeşme ile Aydın’ın Didim ilçeleri, Çanakkale’nin Ayvacık bölgesi ile Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 arama kurtarma operasyonunda 679 göçmen yakalandı.

Yakalananların sayısı 30 bini aştı



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı göçe karşı yürüttüğü operasyonlarda, yılın başından bu yana yakalanan göçmen sayısı ise 30 bin 654 oldu.

Ege Denizi ve Akdeniz’de, ocak ayında 5 bin 506, şubatta 8 bin 747, martta 8 bin 530, nisanda bin 717, mayısta bin 109, haziranda 538, temmuzda 881, ağustosta bin 604 göçmen yakalanmıştı.