Umutlarını sırtlayıp Cerablus'a dönüyorlar

GAZİANTEP/HALEP (AA) – Fırat Kalkanı Harekatı’nın simge şehri Suriye’nin Cerablus ilçesine dönen binlerce aile, yarım bıraktıkları umutlarına tekrar kavuşmanın sevinci içerisinde.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan harekat kapsamında terör örgütlerinin bertaraf edildiği ilk merkez olan Cerablus’ta halk, iç savaşın başlamasının ardından terör örgütleri PYD ve DAEŞ’in baskıları nedeniyle zor günler geçirdi.

Terör örgütleri arasında 6 yıl içerisinde birkaç kez el değiştiren ilçede huzur bulamayan vatandaşların tamamına yakını sınırı geçerek Türkiye’ye sığındı. DAEŞ’in kontrolündeyken nüfusu 3 bin 500’e kadar düşen Cerablus, Fırat Kalkanı Harekatı’nın ardından eski günlerine dönüyor.

Şehrin, Özgür Suriye Ordusunca kontrol altına alınmasının ardından Türkiye’de bulunan aileler, vatanlarına dönmek için Gaziantep Valiliğine müracaat etti. Alınan izinlerin ardından yanlarında getirdikleri eşya ve bavullarla Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı’ndan geçen ailelerin bir kısmı, bulabildikleri kamyonetlere koydukları birkaç parça eşya ve büyük bir heyecanla evlerinin yolunu tutarken bazıları da sırtladıkları yükleriyle sınırı geçip kilometrelerce yürüyor.

Terör örgütlerine bırakmak zorunda kaldıkları mahallelerine tedirgin giren bazı aileler, evlerinin önünde uzun süre bekliyor. Çatışmalarda evleri hasar görmeyenler büyük bir sevinç yaşarken, kurşunların hedefi olan ya da talan edilen evlerin sahipleri üzülüyor.

“Allah Türkiye’yi korusun”



Cerablus’a 6 kişilik ailesiyle geçen Ebu Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Terör örgütü DAEŞ’in baskısı nedeniyle iki yıl önce ailesini alıp Gaziantep’e yerleştiğini ve burada bir lokantada çalışmaya başladığını anlatan Ali, gurbette yaşamanın zor olduğunu dile getirdi.

Ali, kazandığı parayla Cerablus’ta bir lokanta açmak istediğini belirterek, yeniden döndüğü ülkesinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini şu sözlerle anlattı:

“Bir yıl 3 aydır dışarıdaydım. Özgür Suriye Ordusu geldikten sonra burada asayiş ve güvenlik sağlandı, artık geri dönüyoruz. Hayallerimizi ve umutlarımızı ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. Durum burada çok iyi. Özgür Suriye Ordusu sayesinde burada bundan sonra çok iyi olacağız. Cerablus’un kurtulduğunu duyduğum an hemen dönmek istedim, geçen hafta dönecektim ama işimden dolayı geciktim. Allah’a şükürler olsun Türkiye’de ham para kazandım hem de aileme baktım. Burada kendi hayatımızı yeniden kurucağız. Türkiye’nin bize yapmış olduğu yardımları asla unutmayacağız. Orası bizim ikinci vatanımız oldu. Allah Türkiye’yi korusun, onlara güç kuvvet versin.”