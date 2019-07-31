United Group, Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı
İSTANBUL (AA) – Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne (UKH) dahil olan United Group ile KalDer arasında iyi niyet bildirgesi imzalandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, entegre tesis yönetimi, profesyonel temizlik ve güvenlik, inşaat, eğitim, seyahat hizmetleri, organizasyon, otomotiv ve teknoloji sektörlerinde profesyonel hizmet sunan United Group, KalDer tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne (UKH) dahil oldu.
İyi niyet bildirgesi KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir ve United Group İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun tarafından şirket merkezindeki törenle imzalandı.
Törende konuşan İlhan Altun, Ulusal Kalite Hareketi’nin bildirgesine atılan imza ile mükemmelliğin temel kavramlarını United Group’ta yaşama geçirme konusunda kararlı olduklarını deklare ettiklerini kaydederek, "İdari ve saha personelimizle birlikte yaklaşık 8 bin kişilik bir aile olarak, paydaşlarımıza, hizmet verdiğimiz her alanda entegre çözümleri yüksek kaliteyle sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
KalDer Başkanı Özdemir ise, "United Group’un EFQM Mükemmellik Modelini esas alarak, öz değerlendirmeyi sürekli gelişim aracı olarak kullanması, iş dünyası için oldukça olumlu bir gelişme. KalDer olarak United Group’u bu konuda destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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