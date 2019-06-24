Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi
KAYSERİ (AA) – TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi", 42 üniversiteden 100 projenin katılımıyla Kayseri'de açıldı.
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisi, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.
Sergide, 42 üniversiteden, iki değerlendirmeyi başarıyla geçen 100 proje yer alıyor.
TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal seviyede düzenledikleri yarışmada 100 projelik sergi açtıklarını söyledi.
100 projenin 9 alanda hazırlandığını ve burada yeniden değerlendirileceğini belirten Ünalan, şunları kaydetti:
"Değerlendirmeye alınan projeler yeniden mülakat sınavlarına girecekler. Birtakım elemelerden sonra Türkiye elemelerine göndereceğiz. TÜBİTAK olarak amacımız üniversiteli gençlerde araştırma geliştirmeye olan ilgiyi artırmak, potansiyeli ortaya çıkarmak. Bu potansiyele bir platform oluşturmak. Bazı projeleri inceleme fırsatı buldum, bunlar üst seviye projeler. Gençler üstünkörü bir şey yapmamışlar, bunlar problemlere çözüm olabilecek, geleceği olan projeler."
Yarışma, 27 Haziran'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
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