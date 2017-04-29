Üniversite öğrencileri bin liraya “roket” yaptı

KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, fırlatıldığında 3 dakika boyunca havada kalabilen roket yaptı.

Selçuk Üniversitesi Uzay Teknolojileri Topluluğuna bağlı “Selçuk Roket Takımı” üyesi 10 öğrenci, geçen yıl başladıkları çalışma ile 170 santimetre uzunluğunda, 8,2 santimetre genişliğinde ve 2,755 kilogram ağırlığında roket üretti.

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Katı yakıt ile çalışan çelik motor sistemine sahip TUĞRA-10 adlı roket, fırlatıldığında üzerindeki paraşüt ile gökyüzünde 3 dakika kadar kalabiliyor.

Kamera ve sensörle donatılan TUĞRA-10, hassas ölçüm yapabilme kabiliyetinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebiliyor.

Öğrencilerin küçük bütçeleriyle iki ayda yaptığı roket, fırlatma testlerini başarıyla tamamladı.

– “Öğrenci bütçesi ile yaptık”

Selçuk Roket Takımı’nın kurucusu, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Altan Berdan Minaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören on kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.

Yüksek irtifalı roket çalışmaları üzerine mesai harcadıklarını aktaran Minaz, “Öğrenci bütçesi ile yaptık ama bazı firmaların da desteği oldu. Maliyeti bin lira civarında. Tasarımı kendimizin ama parça ve aksamın yapılmasında destek aldık. Tek hayalimiz bu projenin savunma sanayisinde kullanılması ve insanlığa fayda sağlamasıdır.” diye konuştu.

Minaz, roketin savunma sanayinde, meteoroloji, afet, arama ve kurtarma faaliyetlerinde etkin şekilde kullanılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu roketimiz çıktığı yükseklikte ölçüm yapıyor. Paraşüt sistemiyle de güvenli şekilde aşağı inişini sağlıyoruz. Birçok kez bu roketi kullanma imkanına sahibiz. Ucuz maliyetle çok amaçlı kullanılabilen bir ürün. Roketin maksimum ulaştığı yükseklik bin metredir. Model uydu diyebileceğimiz kısmını geliştirdiğimiz TUĞRA-11 adlı roketi de bir hafta sonra fırlatmayı düşünüyoruz. Bunun irtifa kapasitesi 3 bin metredir. Havada kalma süresi 150 saniyedir. Planlamamıza göre geliştireceğimiz diğer projelerimizde bu seviyeyi 20 bin metreye çıkaracağız.”