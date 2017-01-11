Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik

ESKİŞEHİR (AA) – Üniversite öğrencileri, zihinsel engelli vatandaşlara Eskişehir gezisi düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında Yrd. Doç. Hakan Yılmaz önderliğinde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler Görkem Şenler, Yusuf Arslan ve Sercan Şimşek engelli vatandaşlara Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı ile kentin turistik yerlerini gezdirdi.

Öğrencilerden Görkem Şenler, yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında 3 engelli vatandaşla güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımız bu etkinlikten çok memnun oldu. Biz de onların mutluluğuna ortak olduk. Bu tarz etkinliklerimiz sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.