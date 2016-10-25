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Üniversite öğrencilerinden Güngörer'e ziyaret

25 Ekim 2016 Salı, 13:20
.Üniversite öğrencilerinden Güngörer'e ziyaret

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KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üni̇versi̇tesi̇ (KMÜ) Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetim Bölümü öğrencileri, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer’i ziyaret etti.

İl Genel Meclislerinin çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler, hizmet binasını gezdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Güngörer, bu tür ziyaretlerin öğrencilerin teoride öğrendikleri bilgileri, kafalarında canlandırmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Öğrencilere okul hayatlarında başarılar dileyen Güngörer, “Ben, öğrenci arkadaşlarıma nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yerel yöneticiler, vatandaşla direk irtibatlı olan insanlardır. Özellikle bizler, insanların her türlü sorununu bilmek ve çözüm bulmak zorundayız. Bunun için bu görevdeyiz. Bulunulan görevin ağır bir sorumluluğu var. Sizler de okullarını bitirip iş hayatına atıldığınızda sorumluluklarınızı unutmayınız.” şeklinde konuştu.

Karaman öğrenciler ziyaret

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