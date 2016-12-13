Üniversite öğrencilerinden Halep'e yardım kampanyası

KONYA (AA) – Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Suriye’nin Halep kentindeki siviller için yardım kampanyası düzenledi.

“Suriye Bizi Bekliyor” adıyla başlatılan yardım kampanyasının koordinatörü Salih Zeki Keş, fakülte önünde yaptığı açıklamada, Halep’in havadan ve karadan kuşatıldığını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin Halepli mazlumların yaşadıkları karşısında sessiz kalmadığını vurgulayan Keş, “Herkesi kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Öğrencilerimizden, tüm yardımseverlerden giysi, gıda ve nakdi yardım bekliyoruz. Yardımlar, 16 Aralık’a kadar üniversite kampüsünde toplanacak. Öğrenci topluluklarının organizesindeki bu kampanya önemli bir adım. Elimizi çabuk tutmazsak, yardım edecek bir Halepli de kalmayacak.” diye konuştu.

Keş, toplanan yardımların en kısa sürede Halep’e ulaştırılacağını ifade etti.

NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş da Halep’te vahşetin yaşandığını belirterek, üniversite öğrencileriyle güçlerinin yettiği kadar yardım toplamak istediklerini dile getirdi.