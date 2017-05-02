Üniversite öğrencilerinden okullara kitap desteği

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yaşam Boyu Öğrenme Topluluğu öğrencileri, “Bir Kitap, Bir Kütüphane” projesi kapsamında toplanan kitapları Mareşal Çakmak İlkokulu kütüphanesine hediye etti.

Okul bahçesinde düzenlenen kitap teslim töreninde konuşan okul müdürü Tahsin Yılmaz, eğitimin sınırı olmadığını, insanların okumaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Okulların yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Bizleri yalnız bırakmayan Çankırı Belediyesi, 2015 yılında okulumuza Z kütüphane kurmuştur. Bugün de kütüphanemize 550 kitap ve otomasyon programı kuran Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yaşam Boyu Öğrenme Topluluğu Başkanı Zeynep Saraç ise, kitap toplama projesini geleneksel olarak yaptıklarını söyledi.

Kitapları toplamadan önce hangi okulun kütüphanesinde kitap eksikliği olduğunu araştırdıklarını belirten Saraç, şunları kaydetti:

“İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek hangi okulun kitap eksikliği olduğunu tespit ediyoruz. Daha sonra o öğrencilerin seviyesine göre kitaplar seçiyoruz. Kitapları temin ettikten sonra üniversitede stant açarak yardım etmek isteyen öğrencilerden bağış topluyoruz.”

Yapılan proje kapsamında üçüncü kitap yardımını gerçekleştirdiklerini aktaran Saraç, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Daha sonra kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Karatatar, Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Can, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı.