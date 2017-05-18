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Üniversite öğrencilerinin el emekleri sergilendi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 15:00

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin el emeklerinin yer aldığı sergi açıldı.

Melikgazi Yurt Müdürlüğünde barınan öğrencilerin yıl boyunca yurtta yaptıkları ahşap boyama, resim ve ebrudan oluşan eserleri, yurt binasında sergilendi.

Serginin açılışına KYK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, KYK İnşaat Emlak Daire Başkanı Erkan Ömeroğlu, KYK Trabzon Karadeniz Yurt Müdürü Selma Bayrak, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Yurt Müdürü Sakin Terzi ile öğrenciler katıldı.

Sergide 150’ye yakın el emeği eser görücüye çıktı.

KYK

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