Üniversite öğrencilerinin Karapınar gezisi

KONYA (AA) – Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri Karapınar erozyon sahasına teknik gezi düzenlediler.

Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Necati Şimşekli tarafından slayt eşliğinde öğrencilere erozyonla ilgili bilgiler verdi.

Şimşekli, sahalarına gezi düzenleyen kurumların arttığını ifade ederek “Bölge her yönüyle insanlara farklılık katıyor. Özellikle üniversitelerden gelen ziyaretçilerimiz çok fazla.” dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Bölüm Başkanı Yrd Dç. Dr. Muazzez Harunoğulları, bölgenin görülmeye ve incelemeye değer bir yer olduğunu kaydederek, ” Bölge öğrencilerimizin dersleri için çok önemli bir yer. Toprak yapısı, bitki örtüsü, kumul alanları ve coğrafi yapısı ile sanki bir açık hava müzesi. Öğrencilerin buradan faydalanacaklarını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.