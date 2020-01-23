Üniversite öğrencisi kadın boksör gözünü milli formaya dikti
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de yaşayan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Büşra Açan, 5 yıl önce başladığı boksta milli takım formasını giymek için ter döküyor.
Üç çocuklu ailenin en küçüğü olan Büşra Açan, 11 yıl önce spor yaşantısına voleybolla başladı. Bel fıtığı nedeniyle 6 yıl oynadığı voleyboldan kopan Açan, bir yakınının tavsiyesiyle boksa yöneldi.
Büşra Açan, üniversiteye başladıktan sonra da sporu bırakmadı. Öğrenimini ve sporu aksatmadan sürdüren Büşra, Muğla'da okul dışındaki zamanlarında antrenmanlarını yapıyor. Tatil için geldiği Eskişehir'de de bokstan uzak kalmayan Büşra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübü boks antrenörü Yılmaz Ayar ile çalışmalarına devam ediyor.
Geçen ay Erzurum'da düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonasına katılan Büşra Açan, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Genç sporcu, gözünü diktiği ay yıldızlı formayı giyerek milli takımda ter dökmek için antrenmanlarına sıkı şekilde devam ediyor.
– "Ayaklarımın üzerinde kalabilmemi boksa borçluyum"
Genç boksör Büşra, AA muhabirine yaptığı açıklamada boksun zor ve yıpratıcı bir spor olduğunu söyledi.
Ailesinin önceleri boks yapmasından tedirgin olduğunu kaydeden Büşra, şöyle devam etti:
"Zamanla alıştılar. Boksör olduğumu duyan arkadaşlarım şaşırıp kalıyor. Boks, insanın hayatını disipline etmesini sağlıyor. Kötü alışkanlıklardan uzak kalıyorsunuz. Bir kadın olarak dayanıklı olmamı ve ayaklarımın üzerinde kalabilmemi boksa borçluyum. Özgüvenim de arttı. Sakatlıklar oluyor ancak ben sağlıkçı olduğum için kendimi tedavi edebiliyorum. Antrenörlerime ve sporcu arkadaşlarıma da yardımcı oluyorum."
Büşra Açan, katıldığı ilk turnuvada daha önce dünya şampiyonu olmuş Busenaz Sürmeneli'ye kaybettiğini aktararak, şampiyonalara katılmaya devam edeceğini belirtti.
Turnuvalarda elde edeceği başarılarda milli takıma seçilmek istediğini kaydeden Büşra, "Boksta ilerlemeyi hedefliyorum." dedi.
Boks antrenörü Yılmaz Ayar ise Açan'ın yetenekli ve iyi bir sporcu olduğunu belirterek, katıldığı ilk şampiyonadan başarıyla dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Büşra Açan'ı daha iyi yerlerde görmek istediklerini anlatan Ayar, "İyi dereceler alarak, Türk bayrağını dalgalandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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