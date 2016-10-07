Üniversite öğrencisinin yaralanmasına ilişkin dava

– TÜGVA Çankırı Temsilciliği üyeleri, 2 yıl önce üniversite öğrencisi Tabak’ın başına soda şişesi atıp yaralanmasına neden olduğu iddia edilenlerin beraat etmesini protesto etti

ÇANKIRI (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı Temsilciliği üyeleri, üniversite öğrencisi Dilara Sina Tabak’ın başına soda şişesi atıp yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişilerin beraat etmesine tepki gösterdi.

Kentteki bir kafede toplanan TÜGVA üyesi öğrenciler, 2014 yılında Ankara Üniversitesinde Tabak’ın kafasına soda şişesi atarak yaralanmasına neden olanların yargılanmaları sonucu beraat etmelerini protesto etti.

TÜGVA Çankırı İl Temsilciliği Yükseköğretim Koordinatörü Ragıp Çelik, burada yaptığı açıklamada, verilen kararın herkesi derinden sarstığını söyledi.

Bu durumun yeni Türkiye’ye yakışmadığını belirten Çelik, “İlim irfan yuvası olarak görülen, ülkemizin sözde önde gelen üniversitelerinde yaşanan vandal hadiseler, yeni Türkiye’nin gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünün olduğu bir ülkede kampüslerde mescide giden öğrencilerin linç edilmesi, son olarak 2014 yılında Ankara Üniversitesinde gerekli izinler alınarak açılan standa Kolektif ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından İslam düşmanlığı güdülerek yapılan saldırı sonucunda başından yaralanan Dilara Tabak kardeşimizin faillerinin serbest bırakılmasıyla oluşan elim tablo, gerekli mercilere hitaben bizleri birkaç şey söylemek zorunda bırakmıştır.” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin asıl sahibinin gençler olduğunu vurgulayan Ragıp Çelik, bahsi geçen örgütlerin ırkçı, mezhepçi ve ideolojik grupların çürümüş ideolojilerinin dünya sisteminde yerinin olmadığının herkes tarafından bilindiğini anlattı.

Milletine yabancı, köksüz grubun ideolojilerini vandallık, canavarlık ve barbarlık yaparak gündeme getirmeyi tek çıkar yol gördüklerini öne süren Çelik, şunları kaydetti:

“Eşitlik ve özgürlükten bahseden, kökü bu topraklarda olmayan güruhu hapsoldukları karanlık ideoloji çukurlarından çıkıp, iyiliği ve güzelliği emreden tek hakikate davet ediyoruz. Yapılan vandallığa karşı üniversitelerdeki güvenlik düzeninin bozulmaması için sessiz kaldık. Üniversitelerin içine yerleşmiş, insan öldürmeye yönelik eylemler dahil olmak üzere eğitim ahengini bozan bütün hareketlerin içinde yer alan bu azınlık güruhun yaptıklarını ‘masumane birer şımarıklık’ olarak kabul edip onları affederek ödüllendiren adalet camiasının bazı mensuplarını ve teşvik eden sözde akademisyenleri kınıyoruz.”

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü’nde 2014 yılında açılan AK Parti Gençlik Kolları’na ait standa bir grubun yaptığı saldırı sırasında başına soda şişesi atılan üniversite öğrencisi Dilara Sina Tabak yaralanmıştı. Olayın ardından haklarında dava açılan Ç.E, B.Ş, K.Ş. ve M.D. beraat etmişti.