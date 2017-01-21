Üniversite sanayi iş birliği meyvesini verdi

KIRIKKALE (AA) – FATİH GÖKMEN – Kırıkkale Üniversitesi ve kentte faaliyet gösteren bir şirket, üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde biçerdöverler için ithal edilen batör sisteminin yerli prototipini geliştirdi.

TÜBİTAK’ın üniversite ve sanayi iş kurumlarına birlikte çalışma ve Ar-Ge ürünü geliştirme adına verdiği teşvikten yararlanan Kırıkkale Üniversitesi ile Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Emniyet Sanayi Zirai Aletler Limited Şirketi, biçerdöverlerde ciddi zaman ve enerji tasarrufu sağlayan batör sisteminin prototipini tasarladı.

Kayış kasnak değiştirme ve devir sayısı ayarlama gibi işlemlerde büyük zaman tasarrufu sağlayan batör sisteminin, TÜBİTAK’tan gelecek sonuca göre seri imalatına başlanması planlanıyor.

Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Eğitim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje üzerinde çalışmalara 15 ay önce başladıklarını belirterek, “Projenin imalat aşaması, montajının yapılması ve test kısımlarını tamamlamış olduk. Projenin prototipi şu anda çalışır durumda. Proje, TÜBİTAK hakemleri tarafından başarılı olarak değerlendirildi.” dedi.

Bundan sonraki dönem içerisinde fabrikanın altyapısının geliştirilmesi ve mevcut projenin seri üretimiyle ilgili çalışmalar yapacaklarını dile getiren Bozdemir, projenin biçerdöverin batör sistemi denilen hasat sisteminin tamamlayıcısı ve önemli bir parçası olduğunu anlattı.

– Zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor

Bu parçanın takılmasının ardından biçerdöverin kayış kasnak değiştirme işlemini operatörün otomatik olarak yapabileceğini aktaran Bozdemir, şöyle konuştu:

“Kayış kasnak değiştirme süresi ve devir sayısı ayarlama gibi işlemleri için artık boşa zaman harcamıyor. Operatör, içeriden bir kol aracılığıyla sağlayabiliyor. Aynı biçerdöverle çok uzun kayış kasnak değiştirme süreçleri yaşamadan buğday tarlasını biçtikten sonra başka bir tahıl türüne geçip biçerdöver ayarlamalarını otomatik olarak yapabilecek. Bu sayede zaman ve enerji kaybı gibi etkileri ortadan kaldırmış oluruz. Buna benzer yurtdışından gelen ürünler bazı düşük ve yüksek devir gerektiren tahılları biçebilecek kapasiteye de sahip değildi. Bizim geliştirmiş olduğumuz model, Türkiye’deki hemen hemen tüm ürünleri hasat edebilir. Hem yerli hem de çok daha fazla Ar-Ge özelliği olan bir batör sistemini tasarlamış olduk. Dolar artışını göz önüne alırsak 60-70 bin liraya yurt dışından alabilecekken 10 bin liraya alınabilecek. Hem daha gelişmiş model olması hem de yerli olması da çok daha avantajlı oldu.”

Bozdemir, prototip çalışmasının şu anda bittiğini ve son hakemin de değerlendirmesini TÜBİTAK’a sunduktan sonra kendilerine sistemin seri imalatına geçebileceğine dair yazı verileceğini dile getirdi.

TÜBİTAK’ın çok büyük teşvikler verdiğinin altını çizen Bozdemir, “Bunu takip edebilirsek ve TÜBİTAK’ın sunduğu imkanları değerlendirebilirsek gerçek anlamda üniversite sanayi iş birliği yapıp Ar-Ge ürünleri üretebiliyoruz. Yaptığımız çalışmada bunun bir ürünü olmuş oldu.” dedi.