Üniversite yerleşkesinde “Kızılay Niğde Butik” açıldı
NİĞDE (AA) – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz kıyafet alabileceği "Kızılay Niğde Butik" açıldı.
Vali Yılmaz Şimşek, üniversitenin merkez kampüsündeki mağazanın açılışında, Türk Kızılayın kuruluş amaçları doğrultusunda, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.
Türk Kızılayın bugün de insanların yanında olmaya devam ettiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Valiliğimiz, özellikle son yıllarda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de birçok hizmete imza atmaktadır. Devletimizin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaptığı yardımın dışında Kızılay gibi kamu yararına çalışan derneklerimizin destek olma adına böyle hizmetler sunması da takdire şayandır. İnşallah Kızılay, bu hizmetlerini artan bir hızla devam ettirecek."
Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ise sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri imkanları ölçüsünde karşılamaya gayret gösterdiklerini anlatarak, "Türk Kızılayın butik kurma fikri bize ulaştı. Öğrenci odaklı bir üniversite olarak bu isteğe olumlu yaklaşarak, böyle güzel bir işin yapılmasına vesile olduk." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından butik hizmete açıldı.
Açılışa, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, dekanlar, yüksekokul müdürleri ve davetliler katıldı.
Üniversite yönetiminin belirlediği ihtiyaç sahibi öğrenciler, mağazadaki kullanılmamış kıyafetleri ücretsiz alabilecek.
-
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz”
-
“Türkiye'nin Otomobili” büyük beğeni kazandı
-
Bir kişiyi yaralayıp polislere ateş açan cezaevi firarisi yakalandı
-
Üniversite yerleşkesinde “Kızılay Niğde Butik” açıldı
-
Çankırı'daki “üniversite deneme sınavı” gerçeğini aratmadı
-
Mesan Kilit otomobil sektörüne giriyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.