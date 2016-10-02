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Üniversite yurdunda asansör kazası: 5 yaralı

– Çankırı Karatekin Üniversitesinde, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda asansörün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 öğrenci yaralandı

02 Ekim 2016 Pazar, 00:23
Üniversite yurdunda asansör kazası: 5 yaralı

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Tuğrul:

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesinde, kız öğrenci yurdundaki asansörün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kredi Yurtlar Kurumu Çankırı Yurt Müdürlüğüne bağlı Uluyazı kampüsündeki kız öğrenci yurdunun A bloğunda 7. kattaki asansör düştü.

Asansörün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 üniversite öğrencisi yaralandı. Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ile asansör firmasının yetkilileri, düşen asansörde incelemelerde bulundu.

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