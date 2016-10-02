Üniversite yurdunda asansör kazası: 5 yaralı
– Çankırı Karatekin Üniversitesinde, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda asansörün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 öğrenci yaralandı
ÇANKIRI (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesinde, kız öğrenci yurdundaki asansörün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kredi Yurtlar Kurumu Çankırı Yurt Müdürlüğüne bağlı Uluyazı kampüsündeki kız öğrenci yurdunun A bloğunda 7. kattaki asansör düştü.
Asansörün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 üniversite öğrencisi yaralandı. Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ile asansör firmasının yetkilileri, düşen asansörde incelemelerde bulundu.