Üniversite yurdundaki asansör kazası
– Çankırı’da kız öğrenci yurdundaki asansörün düşmesi sonucu yaralanan 11 öğrenci taburcu edildi
ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da kız öğrenci yurdundaki asansörün düşmesi sonucu yaralanan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün, Kredi Yurtlar Kurumu Çankırı Yurt Müdürlüğüne bağlı Uluyazı kampüsünde yer alan kız öğrenci yurdunun A bloğunda 7. kattaki asansörün düşmesi sonucu yaralanarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler Melike Kılıç, Aysun Kelleci, Fatma Şeyda Akıncı, Damla Kocaarslan, Gülay Yeşil, Betül Şeker, Fatmagül Yıldırım, İlknur Karaca, Nazike Şener, Büşra Erdoğan ve Hürü Tuğba Tatlı’nın tedavisi tamamlandı.
Öğrenciler hastanedeki işlemlerin ardından taburcu edildi.