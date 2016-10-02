Üniversite yurdundaki asansör kazası

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesinde, kız öğrenci yurdundaki asansörün düşmesi sonucu yaralanan öğrenci sayısının 11 olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kredi Yurtlar Kurumu Çankırı Yurt Müdürlüğüne bağlı Uluyazı kampüsündeki kız öğrenci yurdunun A bloğunda 7. kattaki asansör düştü. Asansörün düşmesi sonucu yaralanan öğrencilerin, Melike Kılıç, Aysun Kelleci, Fatma Şeyda Akıncı, Damla Kocaarslan, Gülay Yeşil, Betül Şeker, Fatmagül Yıldırım, İlknur Karaca, Nazike Şener, Büşra Erdoğan ve Hürü Tuğba Tatlı olduğu öğrenildi.

Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Müdürü Sadık Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Asansör düşerken fren sisteminin devreye girdiğini dile getiren Ak, “Asansör düşmeye başladığında fren halatları devreye girmiş. Fren sisteminin devreye girmesiyle büyük bir facia atlattık. Düşmeden etkilenen tüm öğrencilerimiz hastaneye kaldırıldı. Çocuklarımızın durumu genel anlamda iyi. ” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.