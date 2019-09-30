Üniversitede gençlik şöleni düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyumunu sağlamak amacıyla planlanan gençlik şöleni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından organize edilen şölen, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Amfi Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tatlı ikramı yapıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinasyonundaki programda çeşitli skeçler ve yarışmalarla öğrenciler güzel dakikalar geçirdi.

Daha sonra Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından verilen konserle öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Şölen sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.