Üniversitede mezuniyet coşkusu
NİĞDE (AA) – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2018-2019 eğitim yılı mezuniyet töreni Merkez Yerleşke 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, uzun ve yorucu bir maratonun ardından öğrencilerin mezuniyet gururu yaşadığını söyledi.
Şimşek, "Bugün hayatınızda yeni bir başlangıca adım atıyorsunuz. Bundan sonra öğrendiklerinizi uygulamaya geçirerek kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız yaşamın başka bir evresine adım atıyorsunuz ve sizler Türkiye Cumhuriyetinin geleceğisiniz.” dedi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise 28 bini aşan öğrencisi, 950 akademik ve bin 500 idari personel ile ülkeye hizmet ettiklerini söyledi.
Öğrencilerin ailelerine ve akademik personele teşekkür eden Kar, “Büyük bir gayret, sabır ve disiplin ile sürdürdüğünüz eğitim hayatınızın zorlu bir aşamasını daha başarı ile tamamlamış bulunmaktasınız. Öğrenim süresince dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredat ile karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmeniz, geleceğin belirsizliklerini göğüsleyebilmeniz ve nitelikli bir şekilde mezun olmanız için elimizden gelen gayreti gösterdik.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından bölümlerinde ilk üçe giren mezun öğrencilere başarı belgeleri verildi, bölüm birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı.
Törene, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademik ve idari personel, davetliler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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