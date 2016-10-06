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Üniversiteler arası değişim protokolü imzalandı

06 Ekim 2016 Perşembe, 13:28
Üniversiteler arası değişim programı

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AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile İspanya’da iki ayrı üniversite arasında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimine olanak tanıyan “Erasmus Değişim Protokolü” imzalandı.

Aksaray Üniversitesinden yapılan yazı açıklamaya göre, ASÜ’yü İspanya’da Kimya Bölüm Başkanı ve Kimya Bölümü Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Odabaşı temsil etti.

Madrid şehrinde bulunan Rey Juan Carlos Üniversitesi ve Toledo şehrinde bulunan La Mancha Üniversitesi yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonunda “Erasmus Değişim Protokolü” imzalandı.

Protokol kapsamında üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elamanı değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.

Aksaray Üniversitesi

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