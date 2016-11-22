Üniversiteler arası işbirliği protokolü

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, işbirliği protokolü, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem arasında Konya’da imzalandı.

İki üniversite arasında bilimsel çalışmalar için işbirliği sağlanmasının amaçlandığı protokol ile AEÜ’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından pilot seçildiği tarım alanındaki sektörel tecrübelerinin paylaşımı amaçlanıyor.

İmzalanan protokolün ardından Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı Sargem Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarında incelemelerde bulunan Rektör Karakaya, laboratuvardaki analizler ve yapılan çalışmalar hakkında Öktem’den bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Karakaya, “Bilimsel sorunlara çözüm bulmak, görüş ve deneyimlerden yararlanmak amacıyla öğretim elemanı değişimi yapmak, eğitim-öğretim ve araştırmalar için yararlanılabilecek kitap ve çeşitli yayınların değişimini sağlamak, ortak bilimsel amaçlı toplantıların düzenlenmesini özendirmek, ortak araştırmaların ve AR-GE iş birliklerinin yapılması ve eğitimde kaliteyi artırmak adına yapılacak ikili faaliyetler için imzaladığımız protokol ile farklı çalışmalara hazırlanıyoruz. Her iki üniversite için bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.