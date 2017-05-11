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Üniversitelerarası Tekvando Şampiyonası, Kırşehir'de başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 19:25

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KIRŞEHİR (AA) – Üniversitelerarası Tekvando Şampiyonası, Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) ev sahipliğinde Kırşehir’de başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve AEÜ Bağbaşı Yerleşkesi Merkez Spor Salonu’nda başlayan organizasyon için açılış seremonisi düzenlendi.

Federasyon temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Şakir Bezci, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyada tekvandonun çok popüler olduğunu kaydetti.

Üniversite öğrencilerinin tekvandoya gönül vermesini önemsediklerini vurgulayan Bezci, bu spor dalının bir üyesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şampiyonaya destek verenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından müsabakalar başladı.

Türkiye genelinde 63 üniversiteden kadın ve erkek yaklaşık 700 sporcu, 8 ayrı sıklette mücadele edecek.

Ahi Evran Üniversitesi Şakir Bezci Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversitelerarası Tekvando Şampiyonası  Kırşehir

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