KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Tekvando Şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve AEÜ Bağbaşı Yerleşkesi Merkez Spor Salonu’nda 3 gün süren organizasyonda, 63 üniversiteden yaklaşık 700 kadın ve erkek sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda, erkekler 54 kiloda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden Mert Erdoğan, 58 kiloda Selçuk Üniversitesinden Tunahan Sevgi, 63 kiloda Atatürk Üniversitesinden Mustafa Bağlar, 68 kiloda Celal Bayar Üniversitesinden Umut Begeç, 74 kiloda Gazi Üniversitesinden Emin Yıldız, 80 kiloda Selçuk Üniversitesinden Muhammet Talha Sarı, 87 kiloda Ege Üniversitesinden Ensar Oğuz ve artı 87 kiloda Ege Üniversitesinden Kaan Kılıç birinci oldu.

Kadınlarda ise 46 kiloda Anadolu Üniversitesinden Ayşe Beyza Yıldız, 49 kiloda Kocaeli Üniversitesinden Esra Gül, 53 kiloda Celal Bayar Üniversitesinden Sude Burcu, 57 kiloda Uludağ Üniversitesinden Hatice Kübra İlgün, 62 kiloda Marmara Üniversitesinden Havva Burçe Göçmez, 67 kiloda Atatürk Üniversitesinden Kübra Kıyı, 73 kiloda Ege Üniversitesinden Ebru Yümlü ve artı 73 kiloda Trakya Üniversitesinden Ayşe Asma birinciliği elde etti.

Sporculara ödülleri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Tekvando İl Temsilciliği yetkilileri tarafından verildi.