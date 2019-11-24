Üniversiteli gençler yardımlarıyla kimsesizlerin içini ısıtıyor
ANKARA (AA) – MUHAMMED NURİ ERDOĞAN – Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu "Turna Ankara" platformu, soğuk kış günlerinde evsizlere ve kimsesizlere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısındaki pazar yerinde dağıttığı sıcak çorba ve yemekle destek olmaya çalışıyor.
İhtiyaç sahipleri ile hayırsever iş adamları arasında köprü kuran öğrenciler, haftada bir gün pazar yerinde evsiz ve kimsesizlere çorba, yemek ile kıyafet yardımında bulunuyor.
Öğrenciler, kıyafetleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularla toplayıp ihtiyacı olanlara veriyor.
Platformun yöneticisi Mustafa Altınok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'da yüksek öğrenimini sürdürürken 5 arkadaşıyla yardım faaliyetleri yaptıklarını ve bu sayının 300'e ulaştığını söyledi.
Ankara'ya geldikten sonra da bu işi devam ettirdiklerini belirten Altınok, "Bu çatı altında çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Kimsesizler ve dışarıda yaşayanlar için çorba dağıtımı etkinliğimiz de yaşlı birimimizin uygulaması. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için aracı oluyoruz. Çorbamızı bir hayırsever, bir esnaf karşılıyor, ekmeğimizi bir özel okul veriyor, meyveleri kendi aramızda karşılıyoruz. Bu şekilde yardım etmek isteyenlerle beraber bir şeyler yapıyoruz." diye konuştu.
Altınok, AŞTİ'nin karşısında ihtiyaç sahibi kişilerin olduğunu duyduklarını ve bunun için de öğrenci arkadaşlarıyla harekete geçtiklerini anlattı.
Soğuk havalarda üşüyen insanlar için bir şeyler yapmak istediklerinin altını çizen Altınok, şunları kaydetti:
"Havalar soğuyor ve insanların da karnı aç oluyor. Cuma günleri saat 21.00'de onlara sıcak çorba dağıtıyoruz. Bunu da 5 haftadır yapıyoruz ve yaklaşık 70 kişiye kadar çorba dağıttığımız oluyor. Buradaki insanların kıyafet ihtiyaçları da olduğundan sosyal medyadan duyuru yapıyoruz ve kıyafet gönderecekler bize veriyor. Her hafta kazak, mont, ayakkabı gibi ürünleri de dağıtıyoruz. Sosyal medyadaki platformumuza ilgi genellikle öğrencilerden oluyor. Topluluğumuzun şubelerini de bütün şehirlerimizde açmak istiyoruz."
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