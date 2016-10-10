Üniversiteli Halise şifayı 4 yılda buldu

KONYA (AA) – METİN BOLAT – Konya’da çift görmeye başladıktan 4 yıl sonra teşhis konulan hastalığından iç salgı bezi timüsün alınmasıyla kurtulan üniversiteli Halise Karapınarlı, büyük mutluluk yaşıyor.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 32 yaşındaki Halise Karapınarlı’nın hayatı, 4 yıl önce çift görmeye başladıktan sonra neredeyse tamamen değişti.

Göz kapağı düşen Karapınarlı’ya, etrafı da dalgalı gördüğü için başvurduğu hastanede, göz kaslarında sıkıntı olmadığı bildirildi. Genç kızın göz sinirlerinin felç olması ihtimali üzerine yapılan tetkiklerde, herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Uygulanan kortizon tedavisi çift görmesini engellese de rahatsızlıkları süren Karapınarlı için şüphelenilen MS hastalığı belirtileri de bulunamadı. Hızla kilo almaya başlayan Karapınarlı, 55’ten 70 kiloya yükselince kortizon tedavisini bırakmak zorunda kaldı.

Hastalığına bağlı konuşma güçlüğü çekince “öz güven eksikliği” denilerek psikiyatriye yönlendirilen genç kız, antidepresan ilaçlar kullandı. Mide bulantıları artan, sürekli sinir ve stres yaşayan, algı yeteneği zayıflayan, devamlı uyuma isteği bulunan Karapınarlı, iyice içine kapandı.

En son Konya Medicana Hastanesine başvuran Karapınarlı’ya bir çeşit kas hastalığı “myastenia gravis” teşhisi konuldu. Karapınarlı, kas zayıflığı ve yorgunlukla belirti veren hastalıktan, timüs bezi alındıktan sonra kurtuldu.

– “Neden ben diye ağladım”

Yaşadığı zorlu günleri AA muhabirine anlatan Karapınarlı, çift görmeye başladıktan sonra yaşadığı zorlu günleri unutmasının mümkün olmadığını söyledi.

Hayatının her geçen gün kötüye gittiğini ifade eden Karapınarlı, kullandığı antidepresan ilaçlarının sinir ve stresini daha da artırdığını dile getirdi.

Yazıları okuyamaz hale geldiğini belirten Karapınarlı, şunları kaydetti:

“Sosyal ve eğitim hayatım başta olmak üzere her şeyim etkilendi. İnsanlardan uzaklaşmaya başladım. Herkesten durumumu gizlemeye çalışıyordum. Arkadaşlarım şüpheleniyordu ama bir şekilde durumu geçiştiriyordum. Teşhis konulduğunda bütün gün oturup ağladım. ‘Neden ben’ diye ağladım. Yıllarca teşhis konulamamasının sıkıntısı psikolojimi etkiledi. Ameliyattan sonraki gün kendimi çok iyi hissettim. Sıkıntılarım bittiği, kurtulduğum için rahatladım.”

Sağlığına kavuşmaya başladığı için çok mutlu olduğunu bildiren Karapınarlı, özellikle çift görme probleminden kurtulduğu için sevincinin ikiye katlandığını bildirdi.

– Görme sinirleri etkilendi

Hastanenin nöroloji doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Haluk Gümüş, hastanın kendilerine çift görme, yutma ve konuşma güçlüğü şikayetiyle geldiğini söyledi.

Elindeki bir klasör dosyayla karşılarına çıkan Halise Karapınarlı’ya gerekli tetkiklerin ardından teşhis konulduğunu anlatan Gümüş, “Kalbin üstünde, göğüs kemiğinin arkasında bulunan bir iç salgı bezi olan timüs, antikor salgılayarak görme sinirlerini etkilemiş. Bu hastalık solunum kaslarını etkilediğinde ciddi sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Hasta tanı konulduktan sonra çok rahatladı. Biz de ameliyat için ilgili servise yönlendirdik.” diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren hastanenin göğüs cerrahisi doktorlarından Opr. Dr. Serdar Özkan, hastanın antikor seviyesi normale düşünce ameliyat kararı aldıklarını dile getirdi.

Vücudun ön kısmından büyük bir kesiyle ameliyatın gerçekleştirileceğini düşünen hastanın operasyondan korktuğunu dile getiren Özkan, “Kapalı şekilde ameliyatı gerçekleştirdik. Timüs bezini aldık. Hastamız gayet sağlıklı. Taburcu ettik. Timüs bezi bağışıklıkla alakalıdır. Belirli bir yaştan sonra kayboluyor. Bez, antikor salgıladığında kasların hareketini etkiliyor ve zayıflatıyor. Sonrasında da hastalık ortaya çıkıyor. Ameliyatla bezi alınca antikor salgısını ortadan kaldırmış olduk.” ifadelerini kullandı.