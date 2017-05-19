Ünlü mankenler Tokat’ta podyuma çıktı

Tokat’ın geleneksel el sanatlarının ve türkü kültürünün canlandırılması amacıyla düzenlenen Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri dahilinde moda şovu düzelendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen defilede ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva’nın yanı sıra Best Model ve Miss Model yarışmalarında dereceye giren profesyonel 15 model podyuma çıktı. Tokat’a özgü motiflerin yer aldığı kıyafetleri sergileyen mankenler beğeni topladı. Kıyafetleri tasarlayan modacılara ise törenle ödülleri takdim edildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, modanın halen aralıksız hiçbir şekilde güncelliğini kaybetmeyen kıyafetler, motifler ve desenler anlamına geldiğini kaydetti. Başkan Eroğlu, 100 eser arasından 36’sının seçilerek kumaşa uygulanması sonucu kıyafetlerin ortaya çıktığını belirterek, “Bu defilenin aynısı Ballıca Mağarasında da yapılacak. Amacımız Tokat’a dair o geçmişteki desenlerimizi o güzelliklerimizi, motifleri geleceğe taşımak” dedi.

Schaefer, Tokat motiflerinin yer aldığı kıyafetleri değerlendirdi. Meşhur manken Schaefer, motiflerin yer aldığı kıyafetleri çok beğendiğini açıklama ederek, “Jurnal olarak kullanabileceğimiz kıyafetler vardı. Demode değil, modernize edilmiş kıyafetler üstümüze oturdu. Hem kulis fazla keyifliydi, herkes fazla cana yakındı. O nedenle Tokat’tan mutlu ayrılacağım” şeklinde konuştu.

Nurhan İçmez