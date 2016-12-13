Ünlü oyuncuyu örnek aldı, 5 ayda 40 kilo verdi

Antalya’da özel bir hastanede 13 bin TL’ye ameliyat olan Özden Akgün, gereksinim kredisi çekerek en büyük hayali artı kilolarından kurtuldu. 5 aylık sürede çektiği tartının fotoğraflarından albüm yapmak isteyen Akgün, ünlü oyuncu Pelin Öztekin’den etkilenerek kilo vermeye karar verdiğini söyledi.

“Ayak numaram 40’dan 37’ye düştü”

Akgün, 5 ay önce tüp mide ameliyatı olduğunu belirterek, “Midemin 4’te 3’ünü aldılar. Antalya’da özel bir hastanede ameliyat oldum. Gereklilik kredisi çektim. 14 bin TL çektim. Ameliyat masraflarımda kullandım. 3 yıl ödeyeceğim. Her ay 650 TL ödeyeceğim. Hayatımı fazla kötü yönde etkiliyordu sahiden. Yürürken, nefes alırken. Düğünde bir partide eğlenirken beni çok rahatsız ediyordu. İstediğim kıyafeti alamıyordum. Mağazaya gittiğim vakit en büyük ceset bana olmuyordu. Ameliyat olmaya karar vermem kıyafetlerin üzerime olmamasıydı. Alışverişlerimi büyük cisim mağazasından yapıyordum. Yaşıtlarım gibi giyinemiyordum. 46 bedenden 36 bedene düştüm. 12 vücut düştüm 5 ayda. Hiçbir eşyam olmuyor, dolabımı sıfırdan yeniledim. Ayaklarım bile küçüldü. Ayak numaram 40’dan 37’ye düştü” dedi.

Çocuk yaşta obez olmadığını belirten Akgün, “Süre ilerledikçe hızlı kilo almaya başladım. Spor yaparak aldığım kiloları verememeye başladım. Az kilo veriyordum lakin tekrar kilo almam devam ediyordu. Geri aldığım için kiloları ameliyat elde etmek zorundaydım” ifadelerini kaydetti.

“1 buçuk İskender Kebabı yiyordum”

Kilolu döneminde canı sıkıldıkça yemek yemek ve abur cubur yediğini ifade eden Akgün, “Bir oturduğumda 1 buçuk İskender Kebabı yiyordum. Karnımın aç demek değildir ki, canım sıkıldığı için yemek yiyordum. Sürekli ağzım dolu oluyordu. Ahenkli beslenmiyordum” biçiminde konuştu.

Ameliyattan hoşnut olduğunu gösteren Akgün, “Ameliyat edinmek isteyenlere tüp mide ameliyatını öğüt ederim” dedi.

Ameliyattan 2 saat sonradan ayağa kalktığını kaydeden Akgün, “Açık bir yaram olmadı. Kolay bir ameliyat. Yakınlarım son halime inanamıyor. Çok kısa sürede kilo verdim ben bile alışamadım vücuduma. Asitli meşrubat kullanamıyorum” şeklinde konuştu.

“Bu sefer bolluktan şikayetçi oldum”

En büyük hayalinin mağazaya gidip en minik gövde dilemek olduğu gösteren Akgün, “Ameliyatla bu hayalim gerçekleşti. En küçük gövde bana bol geldi. Bir şey alamadan çıktım. Bu sefer bolluktan şikayetçi oldum. Bolu daraltmak kolay lakin kiloluyken elbisenin içine girmek imkansız” dedi.

Ergin Yıldız