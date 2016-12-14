Ünlü sanatçılar Şehitler Tepesinde

Beşiktaş’ta yaşan terör saldırısının dördüncü gününde şehitleri hatırasına yapmak için durum yerine gelenler karanfil bırakmaya ve dua etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Şehitler Tepesi’ni ziyaret eden arasında Yavuz Bingöl, Sinan Özen, Deniz Akkaya, Metin Şentürk, Muazzez Ersoy, İzzet Yıldızhan ve Burak Kut’un da bulunduğu birçok sanatçı terör şehitlerini olay yerinde andı. Hain terör saldırısını kınayan sanatçılar birlik ve birliktelik çağrısında bulundu.

“IRAK VE SURİYE GİBİ OLMAYIZ, HİÇ KİMSE HEVESLENMESİN”

Hain terör saldırısını kınayan Yavuz Bingöl, “Geçen cumartesi olan hamle başka bir hamle. Direkt polisleri gaye alan bir hücum. Burnumuzun dibinde Suriye var, Irak var. Bir savaşın içerisindeyiz. Biz büyük bir ülkeyiz. Anadolu çok zengin bir coğrafya. Bağrından Hacı Bektaş’ı, Pir Sultan’ı çıkarmış bir toplumun çocuklarıyız biz. Biz Irak ve Suriye gibi olmayız bir hiç kimse heveslenmesin. Ulusumuzun ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılara acele şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR FARKLILIK GÖZETMEKSİZİN BİRBİRİMİZE SARILIP KUCAKLAMAMIZ GEREKİYOR”

Halkın polise daha çok destek etmesi gerektiğini söyleyen Sinan Özen, “Ülkemizin başı sağ olsun. Burada şunu anlatmak istiyorum. Bence halkımızın polise daha fazla tezgâhtar olup istihbarat anlamında da böyle bilgileri paylaşmalı. Çünkü bu hepimizin içini yakan bir şey, dolayısıyla bu birlik ve beraberliği sağlarsak zannediyorum Allah’ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Ama hepimizin bir olması gerekiyor. Hiçbir çeşitlilik gözetmeksizin bir birimize sarılıp kucaklamamız gerekiyor” diye konuştu.

“ŞUNU BİLMEMİZ LAZIM BU HAİNLİKLER, BU ALÇAKLIKLAR KARŞILIKSIZ KALMAZ”

Büyük bir acı yaşandığını söyleyen Metin Şentürk, “Acımız büyük fakat biz acılardan güçlenerek çıkmasını bilen bir ulusuz. Geçmiş tarihimize baktığınızda bunları görürsünüz. Bundan sonradan Allah bizim ülkemizi, vatandaşlarımızı, polisimizi, askerimizi böyle acılarla sınamasın. Lakin şunu da bilmemiz lüzumlu bu hainlikler, bu alçaklıklar karşılıksız kalmaz. Türk devleti, Türk milleti güçlüdür. Tarih her tarafında nice dersler vermeye muktedir olmuştur. Bununda dersi verilecektir. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÖĞÜSLERİNİ SİPER EDİP CANLI BOMBANIN ÜSTÜNE ATLAMALARI BENİ FAZLA ETKİLEDİ”

“Gencecik kardeşlerimizin göğüslerini siper edip canlı bombanın üstüne atlamaları beni fazla etkiledi” diyen Burak Kut ise, “Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, boğazımızın düğümlendiği anlar. Biz hem jeopolitik olarak ayrıca stratejik olarak çok enkaz bölgede olduğumuz için senelerdir bizim üzerimizde oynanan oyunlar bir türlü bitmiyor. Bu maşa meseleleri bir türlü bitmiyor. Şehitlerin anne ve babalarının vakur duruşu beni fazla etkiledi. Biz de hep beraber olduğumuzu açıkça belirtmek için buradayız. daima da böyle olacak. Biz daha güçlenerek çıkacağız. Türk milleti olarak çok özel bir milletiz. Emrindeki fakat acımızı içimizde yaşatacağız lakin bu beraberlik ruhu dünyaya ibret olacaktır diye düşünüyorum. Şehit ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.