Ünlü spiker yükselişini anlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hukuk Fakültesi ile Irtibat Fakültesi Yasal Çalışmalar Topluluğu tarafından müşterek düzenlenen söyleşiye spor spikeri Erdoğan Arıkan konuk oldu. Söyleşiye; Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tiftik, Irtibat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe katıldı.

“MESLEĞİM BAŞTAN SONA 70 ÜLKEYE GİTTİM”

Söyleşide mesleğe yönelik deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşan Erdoğan Arıkan, “Üniversiteden mezun olduktan sonra badana pazarlama işinde çalışmaya başladım. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle girdiğim TRT spikerlik sınavını kazanamayıp yerine koyma listeye girmeyi başarabildim. Bu süreçte değiştirme listeden kadroya girerek Diyarbakır’da TRT spikeri olarak mesleğe adım attım. Üç yıl içinde diksiyon ve konuşma dersleri aldım ve TRT’nin spor spikeri sınavını kazanarak 1993 yılında spor sektörüne geçtim. Bu anlamda 1993 yılının spor spikerliğine adım atmamda hayatımın dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Arıkan, spor spikerliği baştan sona yaklaşık 70 ülkeye gidip, 5 dünya kupasını ve 4 Avrupa kupasını uygun anlattığını belirterek bu duyguyu her insanın tatması gerektiğini söyledi.

Hukuk Fakültesi ve Irtibat Fakültesi ayrımına uyarı çeken Arıkan, Hukuk Fakültesinden mezun olan bir kişinin spikerlik, muhabirlik veya gazetecilik mesleğini rahatça yapabileceğini açıklama ederek, “Irtibat Fakültesinden mezun olduktan sonradan iş bulma zorluğu yüzünden ahali medya sektörüne böylece sıcak bakmıyor. Ancak irtibat alanı çok geniş bir sektör. Bu iyi değerlendirilirse halk ayrı konumlara gelebiliyor” diye konuştu.

“SAMSUNSPOR’UN 90’LI YILLARA DÖNMESİNİ ISTEK EDİYORUM”

Samsun’un kendisi için yerinin öbür olduğunu kaydeden Erdoğan Arıkan, “Samsun benim anılarımın olduğu yerdir. Kariyerimin ilk başlarında Samsun’a çok sık geldim. Belki de bu şehri bu dek sevmemin nedeni de budur” şeklinde konuştu.

Samsunspor’un 1990’lardaki eski günlerine dönmesi için de temennide bulunan Arıkan, Samsunspor taraftarının da kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Söyleşinin sonunda Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar tarafından TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan’a tablo hediye edildi.