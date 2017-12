Ünlü yönetmen Hasan Özgen NEÜ’de öğrencilerle buluştu

Yönetmen Özgen, öğrencilere reklam üzerine deneyimler, kamu yararı spotları ve sosyal medya çalışmaları gibi alanlarda sunum gerçekleştirdi. Sektöre dair deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Özgen ilk olarak 1974 yılında TRT’de kameraman olarak başladığını söyledi. Özgen, reklamın, kamu spotlarının ve belgeselin felsefesinin ayrı ayrı olduğunu belirterek reklamın yüksek özgüven gerektiren bir bakış gerektirdiğini, hazırlanan içeriğin hedef kitleye kendini özel hissettirmesi gerektiğini ifade etti. Özgen, kamu yararı filmlerini ve reklam filmlerinin farklılıklarına değinerek, kamu filmlerinin reklama göre daha mütevazi bir sunumla yapıldığını söyledi. Reklamın hedef kitlesinin önemine vurgu yapan Özgen medya alanının tüm süreci bilmeyi gerektirdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bu sektörde çalışmak, sadece bir alanda uzman olmakla başarıyı getirmez. İyi bir kameraman, iyi bir senarist olmalı, bu sistemin çarklarından birisi olmak için film yapım sürecinin her aşamasını bilmeli ve her aşamaya dahil olmalı. Aynı şekilde iyi bir senarist de çekimin nasıl yapılması gerektiğini bilmeli. Böylece süreç işlerken kendisinin nerede dahil olduğunu kavrayabilir ve çekilen görüntünün neden kullanılmadığını ya da neden çekilemediğini anlayabilir” dedi. Başarının hayatı sevmekle ve üretmekle ilişkili olduğunu anlatan Özgen öğrencilere, “Her ne konuşursanız konuşun ya da ne yaparsanız yapın her şeyin öznesi hayattır, eğer hayatı doğru algılarsanız bütün bu yaptıklarınızın bir anlamı olur. Hayat ve ömür ayrı ayrı şeylerdir. Siz siz olun ömrünüzde hayatı ıskalamayın ve onu hep sevin” öğüdünü verdi.

Reklam, belgesel ve sinema sektörünün televizyonun gelişimiyle birlikte geliştiğini belirten Özgen, televizyonun zannedildiği kadar masum olmadığını, aslında her ev için bir tüketim casusu, siyasi bir ajan, asparagas haber kaynağı ve bir masalcı olduğunu söyledi. Kendisinin çekmiş olduğu reklamlar ve “Taşların Sırrı” adlı belgeselin yayınlandığı program soru cevap şeklinde devam etti. Programın sonunda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Yeşil, ünlü yönetmene günün anısına bir plaket takdim etti.