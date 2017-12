Ünlülerin aşçısı ünlülerin sevdiği yemekleri anlattı

14 sene birçok ünlünün evinde aşçılık yapan Melek Canikli, bazı ünlü isimlerin sevdiği yemekleri ve dikkat ettikleri hususları anlattı. Edirne’de yöresel lezzetler restoran işletmeciliği yapan Canikli, Gülben Ergen, Ali Ağaoğlu, Emre Belezoğlu, Türkan Sabancı, İlker Ayrık ve Serdar Adalı’nın yemekler konusunda hassasiyetini, sevdikleri lezzetler hakkında bilgi verdi.

“Böreği çok severdi”

Gülben Ergen’in börek hayranı olduğunu belirten Canikli, “Gülben Hanım’da 3 yıl çalıştım. Gülben Hanım yemek konusunda çok hassastı. Çocukları her yemeği sevmezdi. Özellikle sabahları çocuklar krep severdi. Hep tekdüze krep olmasın diye ben sebzeli yapıyordum. Gülben Hanım yemek konusunda kilo almamak için çok titizdi. Böreği çok severdi. Her çeşit böreği severdi. Ben de ona mümkün oldukça börek yapmamaya çalışırdım. Her gün farklı farklı sebze yemekleri yapardım. Kekleri bile sebzeli yapardım. Yeter ki Gülben’in çocukları sağlıklı beslensin diye. Arada Gülben de mutfağa girerdi. Gülben Ergen’in annesi de zaman zaman mutfağa girerdi. O da çok lezzetli yemekler yapardı. Gülben Hanım zaman zaman çocuklarıyla birlikte mutfağa girer, onlarla birlikte basit yemekler yapardı. Çocuklarıyla mutfakta zaman geçirirdi” dedi.

“Karalahana sarmasını severdi”

Ali Ağaoğlu’nun Karadeniz yemekleri hayranı olduğunu, karalahana sarmasını çok sevdiğini ifade eden Canikli, “Ali Bey Karadeniz mutfağına aşıktı. Ne pahasına olursa olsun Karadeniz mutfağından vazgeçmezdi. En çok karalahana sarmasını severdi. Lahana yemeğini çok severdi. Turşu kavurmasını severdi. Mısır ekmeğine bayılırdı. Her gün farklı yemekler isterdi. Ekmek yemezdi. Kilosuna dikkat ederdi” şeklinde konuştu.

“Sebze ve protein ağırlıklı beslenir”

Emre Belezoğlu’nun sporcu olduğu için akşam yemekleri saatine dikkat ettiğini kaydeden Canikli, “Emre sporcu olduğundan dolayı her gün aynı yemeği asla yemez. Sebze ve protein ağırlıklı beslenir. Yemek seçmezdi. Akşam yemeği onlar için planlıydı. Kış aylarında saat 17.00’dan sonra asla bir şey yemezlerdi. Yaz aylarında ise saat 19.00’dan sonra asla yemek yemezlerdi. Gece Emre Bey eşiyle birlikte çok dışarı çıkmazdı” diye konuştu.

“Doğal beslenen bir bayandı”

Türkan Sabancı’nın doğal beslendiğini aktaran Canikli, “Türkan Hanım çalışanlarına çok özen gösteren bir hanımefendiydi. Yemek seçmez ama her şeyden az az beslenen, doğal beslenen bir bayandı. Sebze yemeklerini severdi dedi.

İlker Ayrık’ın yemek yemeyi çok sevdiğini ifade eden Canikli, “Her yemeği çok sever. Her şeyi apar topar yiyebilecek bir insandır. Yemek seçmezdi. Yeter ki yemek güzel olsun” dedi.

“Etin hastasıydı”

Serdar Adalı’nın et yemeklerini sevdiğini belirten Canikli, “Serdar Abi Adanalıydı. Yemek konusunda çok titizdi. Etin hastasıydı. Et yemeklerini çok severdi. Koca koca etleri getirir, biz de marine ederdik. Bol salata isterdi etin yanında” diye konuştu.