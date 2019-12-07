Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı
KONYA (AA) – Konya'nın Ilgın ilçesinde bir firmaya gübre indiren tır şoförü, yanlışlıkla aracına aldığı çay bardağını, bir hafta sonra firmaya geri getirince firma sahibinin takdirini kazandı.
Ilgın merkezde bir gübre bayisinin deposuna mal getiren tır şoförü, firmanın ikram ettiği çayı içtikten sonra bardağı aracında unutarak yanında götürdü.
Bardağı bir hafta sonra, üzerinde "Hakkınızı helal edin. Geçen hafta size İzmir'den gübre getirdim. Çay içtiğim bardak arabada kalmış, gece geçerken bıraktım. Tırcı Gökhan." notuyla iş yerinin kapısına bırakan şoför, firma sahibini duygulandırdı.
Firmanın işletmecisi Ahmet Yasin Turşucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah iş yerini açarken gece dışarıya bırakılmış, üzerinde not bulunan çay bardağını fark ettiklerini söyledi.
Kağıttaki notu okuduklarında duygulandıklarını ifade eden Turşucu, şöyle konuştu:
"Ekonomik bir değeri olmayan çay bardağını yanlışlıkla aracına koyan yüreği temiz abimiz, tekrar yolu buraya düşünce, iş yerimiz gece kapalı olması nedeniyle bardağımızı kapı önüne bırakarak iade etmek istemiş. Hala yüreği temiz insanların olması, beni ve çalışma arkadaşlarımı duygulandırdı. Helal olsun yüreği hala temiz olanlara. Hassasiyetinden dolayı tır şoförü Gökhan abimize teşekkür ediyoruz. Yolu açık, kazancı bereketli olsun."
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Unuttuğu çay bardağını iade eden Tırcı Gökhan firma sahibinin takdirini kazandı
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