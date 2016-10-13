Unutulan “kirmanı” Kırşehir Müzine kazandırdı

KIRŞEHİR (AA) – Unutulmaya yüz tutmuş Tük kültürünü ahşaptan maketlerle yaşatmaya çalışan emekli öğretmen, yaptığı kirmanı Kırşehir Müzesine hediye etti.

Emekli öğretmen Mahmut Ünlü (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kervansaray Mahallesi’ndeki evinin bahçesine tezgah kurarak kirman, iğ, at arabası, kağnı, fayton, hacivat-karagöz, keloğlan gibi değerlerin maketleriyle unutulmaya yüz tutmuş kültür ögelerini yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Ahşapla uğraşmasının verdiği psikolojik rahatlığın böbrek yetmezliği rahatsızlığına da iyi geldiğini belirten Ünlü, “Eskilerin yünden ip yaptığı kirman, at arabası, kağnı arabası, iği, beşik derken eskimeye ve unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi yeniden canlandırmak için çalışmalara başladım. En büyük destekçim ailem oldu. Amacım para kazanmak değildi. Bu iş benim içim rahatsızlığıma da bir nevi ilaç oldu. Karaciğer yetmezliği daha sonra siroza çevirmişti.” dedi.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yeni nesiller tarafından da bilinmesini arzu ettiğini dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

“Kirmanı yaptıktan sonra Kırşehri Müzesine gittim. İğ ile yün eğiren kadın maketini görünce kirman göremedim elinde. Onu göremeyince üzüldüm. ‘Bu kültürümüzün bir parçası, niye burada yok’ diye üzüldüm. Bir tane kirman yaparak müzeye hediye ettim. Görev yaptığım yıllarda okullarda eksiklikler gördüm. Değerlerimiz adlı üniteler vardı. Keloğlan, hacivat karagöz yaptım, okullara götürerek verdim. Beğenerek aldılar, bu da benim çok hoşuma gitti. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri canlandırmak, yaşatmak benim için birinci vazife oldu.”