Unutulmaya yüz tutmuş meslek: Kasetçilik

Bir zamanların gözdesi olan kasetler, tarih sayfalarına karışmaya başladı. Plakların yerini bölge kasetler de yerini CD’lere bırakmış olsa da CD’ler de artık değil olma sürecine dürüst gidiyor. Konya’da 38 yıldır kasetçilik ile uğraşan 68 yaşındaki Eyup Mermer, kasetçiliği yaşatmak için çalışıyor. Kasetçiliğe nasıl başladığını anlatan Eyup Misket, “Ben 68 yaşındayım. 38 yıldır kasetçilik işiyle uğraşıyorum. Daha evvelden belediyede çalıştım park bahçelerde. Karayollarında çalıştım, o zamanlar ücret azdı. Seyyar satıcılığa başladım, sebze, nalburluk derken kasetçilik işine atladık. 1979’dan beri kaset, CD işiyle uğraşıyorum. İşimiz önceleri fazla iyiydi lakin bu aralar baya bitti sektör” dedi.

“Kasetçiliği ele vermek istemem, ömrümün sonuna kadar devam ettireceğim”

Kasetçiliği bırakmayacağını söyleyen Eyup Bilye, “İnternet çıktı, MP3 çıktı derken ama biz devam ettiriyoruz. İnternet çıktı ya millet istediği müziği orada dinliyor. bir de MP3’e 300-500 türkü attırıyor. İstediği müziği dinliyor. Onun için kasete, CD’ye ihtiyaç duymuyorlar. Bu işte ayakta durmak güç çünkü iş yok. İşler baya soluk. Flaş bellekli radyo, akıl kartı, kaset satılıyor fakat çok nadir. Kasetlerin seri sonları var. 2,5 lira, sıradan kasetler 8 lira, CD’ler 10-15-20 lira arasında değişiyor. Daha çok müzik sevenler kasetleri tercih ediyor. İlahi türünden de satışlarımız oluyor. Ben kasetçiliği teslim etmek istemem, ömrümün sonuna kadar devam ettireceğim. Seviyorum, işimden memnunum” diye konuştu.

Piyasada teyp olmadığına değinen Mermer, “Elimdeki kasetler fazla eski ama tarihlerini bilmiyorum. Bunlara aynı çoğu kaset var. Millet bizden kasetleri çalacak teyp istiyorlar. Değil, bulamıyoruz. Teyp olsa kasetler satılacak. Bu kasetler de nasıl olursa olsun emin bir tarihten sonradan tarihe karışacak. Birçok arkadaş da kasetleri arşiv yapmak için alıyor” ifadelerini kullandı.